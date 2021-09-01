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Во Львове молодого горе-водителя оштрафовали на 400 тысяч и забрали права на 80 лет

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Львов, Среда 01 сентября 2021 23:02
Во Львове молодого горе-водителя оштрафовали на 400 тысяч и забрали права на 80 лет Фото: во Львове наказали злостного любителя пьяной езды (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове 24-летний водитель стал рекордсменом по езде в нетрезвом виде или под действием наркотиков, и насобирал штрафов в течение полугода на общую сумму 397,8 тысячи гривен, но цифры могут еще вырасти, так как суды рассмотрели не все материалы его административных дел.

Об этом передает Zaxid.net.

Автомобиль у горе-водителя решили конфисковать, причем уже во второй раз.

Также молодого человека лишили прав на вождение в совокупности на 80 лет.

Отмечается, что житель Львова Иван Панас еще в июне был арестов на 15 суток за регулярное управление легковушкой BMW 525 под наркотиками.

В 2019 году его 4 раза останавливали за рулем в таком же состоянии, а с начала 2021-го Иван попадался патрульным нетрезвым еще 9 раз.

Как рассказывал судьям неисправимый нарушитель, авто BMW 525 принадлежит его матери, а берет машину он берет без разрешения.

Добавим, что любитель пьяной езды Иван совершенно не платит штрафы и игнорирует решения судов, но иногда приходит на заседание.

Примечательно, что 17 июня в решении Шевченковского райсуда Львова говорилось и об аресте Панаса на 15 дней, и о конфискации "БэЭмВешки", но уже 2 июля мужчину задержали "копы" под наркотическим опьянением в центре города за рулем BMW 525.

И вот крайним решением суда 20 августа мужчине впаяли очередной штраф на 51 тысячу гривен, пополнив его "коллекцию", и приняли второе решение конфисковать у нарушителя машину.

Ранее сообщалось, что недавно юристы предупредили водителей о новой хитрости полиции относительно осмотра на состояние опьянения.

Напомним, в марте в Украине сильно повысились штрафы за пьяное вождение.

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