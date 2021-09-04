В Одесі у латвійського дипломата "викрали" автомобіль: забув, де припаркував

В Одесі високопоставлений дипломат з Латвії заявив про викрадення службового автомобіля. Однак правоохоронці з'ясували, що автівку ніхто не крав.
Про це інцидент, який стався 4 вересня, повідомляє "Думская".
Так, дипломат залишив свою Audi Q8 на Олександрівському проспекті. Він припаркував автомобіль та пішов у справах.
Однак, повернувшись чиновник переплутав адресу та не зміг знайти автівку. Він одразу ж звернувся до правоохоронців та заявив про викрадення.
На місце події прибули поліцейські, які одразу знайшли "загублену" Audi. З'ясувалося, що ніхто її не трогав.
До слова, дипломат був абсолютно тверезий.
Раніше ми повідомляли, що в Україні зловмисники крадуть дзеркала з авто і пропонують їх викупити. Важливо, що найчастіше зривають дзеркала на автомобілях Range Rover і Porsche. Також крадіям допомагає той факт, що дзеркала на цих машинах кріпляться так, що їх дуже легко зняти.
Також ми розповідали, у Львові молодого горе-водія оштрафували на 400 тисяч і забрали права на 80 років. 24-річний назбирав штрафів протягом пів року на загальну суму 397,8 тисячі гривень, але цифри можуть ще зрости, оскільки суди розглянули не всі матеріали його адміністративних справ.
Також молоду людину позбавили прав на водіння в сукупності на 80 років.