В Одесі від коронавірусу померла вагітна і її малюк: рідні звинувачують лікарів у недбалості
В Одесі від ускладнень коронавірусу померла вагітна жінка разом з 7-місячним немовлям в утробі. Чоловік жінки звинувачує в смерті близьких лікарів і каже, що вони просто не діяли.
Деталі чоловік розповів на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомив Олександр Седунов, вся сім'я захворіла на коронавірус ще 12 листопада.
Вагітна жінка звернулася до лікарів і їй сказали пити парацетамол і перебувати вдома.
У госпіталізації їй відмовили - спочатку лікар, у якої жінка стояла на обліку, а потім і завідуюча гінекологією в ПМЛ, яка не хотіла приймати пацієнтку в пологовий будинок.
Через 10 днів жінку госпіталізували, оскільки у неї вже було 50% ураження легенів.
У лікарні вона провела всього три дні, і за словами чоловіка, її лікували лазолваном і давали всього по 6 літрів кисню.
Седунов зазначає, що вагітну жінку на 7 місяці повинні були відправити в ковідне відділення в пологовому будинку, але лікарі це зробили вже після того, як жінка потрапила в реанімацію.
Він додав, що завідуюча терапевтичним відділенням не давала ніякої інформації про його дружину, не дала жінці направлення на аналіз і призначила їй лікування лазолваном і антибіотиками.
Чоловік звинувачує лікарів у недбалості та вважає, що неправильне лікування, затягування часу та неналежні препарати призвели до загибелі молодої жінки та дитини.
У сім'ї підростає ще одна дитина, 5 років. Вона залишилася без матері.
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