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В Одесі від коронавірусу померла вагітна і її малюк: рідні звинувачують лікарів у недбалості

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Одеса, Понеділок 13 грудня 2021 19:54
В Одесі від коронавірусу померла вагітна і її малюк: рідні звинувачують лікарів у недбалості В Одесі від COVID померла вагітна і її малюк в утробі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Одесі від ускладнень коронавірусу померла вагітна жінка разом з 7-місячним немовлям в утробі. Чоловік жінки звинувачує в смерті близьких лікарів і каже, що вони просто не діяли.

Деталі чоловік розповів на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив Олександр Седунов, вся сім'я захворіла на коронавірус ще 12 листопада.

Вагітна жінка звернулася до лікарів і їй сказали пити парацетамол і перебувати вдома.

У госпіталізації їй відмовили - спочатку лікар, у якої жінка стояла на обліку, а потім і завідуюча гінекологією в ПМЛ, яка не хотіла приймати пацієнтку в пологовий будинок.

Через 10 днів жінку госпіталізували, оскільки у неї вже було 50% ураження легенів.

У лікарні вона провела всього три дні, і за словами чоловіка, її лікували лазолваном і давали всього по 6 літрів кисню.

Седунов зазначає, що вагітну жінку на 7 місяці повинні були відправити в ковідне відділення в пологовому будинку, але лікарі це зробили вже після того, як жінка потрапила в реанімацію.

Він додав, що завідуюча терапевтичним відділенням не давала ніякої інформації про його дружину, не дала жінці направлення на аналіз і призначила їй лікування лазолваном і антибіотиками.

Чоловік звинувачує лікарів у недбалості та вважає, що неправильне лікування, затягування часу та неналежні препарати призвели до загибелі молодої жінки та дитини.

У сім'ї підростає ще одна дитина, 5 років. Вона залишилася без матері.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Дніпром багатодітна мати побила під час прийому гінеколога.

А також розповідали про те, що під Черніговом у ДТП загинула закохана пара, яка хотіла одружитися.

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