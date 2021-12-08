Под Днепром многодетная мать пришла на прием и избила гинеколога: что возмутило женщину

В Никополе Днепропетровской области многодетная мать пришла на прием к врачу-гинекологу и избила его.

Как все произошло

Женщина, у которой четверо детей, пришла к гинекологу со своей знакомой и избила его за то, что врач отказалась делать аборт ее беременной подруге. Это произошло в больнице №4 Никополя. Медик не могла пойти на этот шаг, так как у женщины в положении были противопоказания и прервать беременность было нельзя.

Это разозлило многодетную мать и она напала на медика. Подозреваемая несколько раз ударила гинеколога в лицо. У пострадавшей диагностировали легкие телесные повреждения, ушиб мягких тканей в зоне головы.

Что постановил суд

Дело суд рассматривал без подозреваемой и потерпевшей. Однако нападавшая многодетная мать ничего не отрицала и даже раскаялась.

Суд признал нападающей виновной по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Женщину оштрафовали на 850 гривен.