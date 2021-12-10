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Собирался сделать предложение: под Черниговом погибла молодая влюбленная пара

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Черниговская область, Пятница 10 декабря 2021 09:57
Собирался сделать предложение: под Черниговом погибла молодая влюбленная пара В ДТП под Черниговом погибла молодая влюбленная пара (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Черниговской области жуткая авария унесла жизни 13 человек. Недалеко от села Брусилов грузовой автомобиль влетел в пассажирскую маршрутку с людьми. В этой аварии погибла молодая влюбленная пара.

Детали рассказали в издании RadioTrek.

Ярослав Веремиенко и Виктория Гурин оказались в этой маршрутке накануне своей помолвки.

Влюбленная пара мечтала о том, чтобы быть всегда вместе и Ярослав собирался сделать предложение своей любимой.

Однако их мечтам было не суждено было исполнится, и они оба погибли в жутком ДТП под Черниговом.

Родители девушки отказались похоронить дочь в одной могиле с ее возлюбленным. Поэтому Ярослава похоронили в Борзне, откуда он родом, а Викторию – в Мене.

Ярослав был единственным сыном в семье. Его матери перед похоронами вызывали скорую помощь, ей стало очень плохо.

"Я даже не представляю, как сейчас все это переживает его мама. Он был очень спокойным и добрым, никому в жизни не причинил зла", - рассказала знакомая семьи Веремиенко.

На его письменном столе стоят фотографии с любимой девушкой. Он работал в колл-центре и учился заочно. Хотел побыстрее собрать необходимую сумму на свадьбу.

Ярославу и Виктории было по 23 года и в тот день они вместе ехали на работу.

Как рассказали родные Ярослава в комментарии для ТСН, парень собирался сделать предложение Виктории в ближайшие дни.

В жутком ДТП под Черниговом погибла пара влюбленных

Напомним, ранее мы писали о том, что водителя грузовика, который устроил ДТП под Черниговом, арестовали на два месяца.

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