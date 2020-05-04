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В Одесі про карантин не чули: з'явилося відео з травневих свят

STYLERЖиття    04.05.2020 - 08:49
В Одесі про карантин не чули: з'явилося відео з травневих свят
В Одесі люди не дотримуються карантин (колаж РБК-Україна)

В Одесі на травневі свята люди грубо порушують карантин

Карантин через коронавірус в Україні введено з 12 березня по 11 травня. Уряд обіцяє послабити карантинні заходи в країні вже з 12 травня, якщо захворюваність на COVID-19 буде зменшуватися. Перед травневими святами МОЗ просило українців дотримуватися основних правил і залишатися вдома, але в Одесі люди проігнорували ці прохання.

Так, в мережі з'явилося відео, на якому можна побачити курортний район міста - Аркадію. Судячи з відеоролика, про карантин тут не чули. На вулицях маса людей, дистанцію ніхто не тримає. Працюють місця громадського харчування, граються діти.

У ролику можна побачити, як люди йдуть зі стаканчиками кави, хоча під час карантину цей напій на винос заборонили.

В Одесі не дотримуються карантину (YouTube)

Нагадаємо, найвища динаміка захворюваності зафіксована в Одеській області, де за добу коронавірус підтвердився у 80 осіб. Лідером за кількістю хворих за весь час епідемії в країні залишається Чернівецька область - 1818 випадків.

Глава МОЗ Максим Степанов вважає, що українській системі охорони здоров'я вдалося уникнути гіршого сценарію розвитку епідемії коронавірусу. Завдяки запровадженому карантину в країні немає серйозних спалахів інфекції.

Впродовж 17 днів кількість нових хворих не перевищує 600 осіб, і в разі подальшого дотримання обмежень епідемія незабаром піде на спад.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів про правила роботи магазинів після карантину.

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