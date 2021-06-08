ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе известный бизнесмен на внедорожнике сбил девочку на светофоре: появилось видео

Новина українською →
Одесса, Вторник 08 июня 2021 23:15
В Одессе известный бизнесмен на внедорожнике сбил девочку на светофоре: появилось видео Фото: автомобиль "скорой помощи" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе водитель внедорожника сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора. Виновником ДТП стал известный бизнесмен, владелец гостиницы "Одесский дворик" Геннадий Коган, который был за рулем Range Rover.

Об этом 8 июня передает "Украинская Служба Информации".

Адвокат пострадавшей Сергей Пушкаренко предоставил журналистам издания видео с места происшествия в Семафорном переулке сегодня днем.

На кадрах видно, как после аварии предприниматель извиняется перед мамой девочки, предлагает позвонить главному врачу областной больницы, чтобы ребенка приняли. Впрочем, полицию и "скорую" перед этим вызвали очевидцы.

Также виновник аварии заверяет, что не заметил школьницу, которую сбил на светофоре.

"Я ее не видел, клянусь! Она из-за другой машины выбежала!", - заявил он.

Мать пострадавшей девочки возмущалась, как можно было не заметить ребенка, который шел по "зебре".

"Это вам просто повезло, и мне в жизни повезло, что так все закончилось", - говорит женщина.

Отмечается, что после ДТП Коган переставил свой автомобиль и убрал с проезжей части обувь и другие вещи девочки, которые слетели с нее после удара, положив на тротуар.

Медики обнаружили у ребенка ссадины и ушибы мягких тканей. К счастью, обошлось без переломов. Родители девочки намерены завтра снова отправиться в больницу, чтобы проверить, нет ли проблем с внутренними органами.

Видео: в Одессе бизнесмен Геннадий Коган за рулем внедорожника сбил 10-летнюю девочку

Информации о данном ДТП на сайте одесской полиции на момент написания материала нет.

Ранее сообщалось, что в Виннице выпустили под залог "мажорку", которая, будучи пьяной, сбила 13-летнего школьника, в результате чего парень попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. В суде выяснилось виновница аварии состоит на учете в диспансере у нарколога, так как болеет алкоголизмом.

Также мы писали о том, что недавно экс-глава СЭС Киева переехала девушку в центре Киева, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ДТП Одесса бизнес преступления
LITE
Праздник 8 июня: что строго запрещено делать на Карполова и у кого день ангела
Праздник 8 июня: что строго запрещено делать на Карполова и у кого день ангела