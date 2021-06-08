В Одессе известный бизнесмен на внедорожнике сбил девочку на светофоре: появилось видео

В Одессе водитель внедорожника сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора. Виновником ДТП стал известный бизнесмен, владелец гостиницы "Одесский дворик" Геннадий Коган, который был за рулем Range Rover.

Адвокат пострадавшей Сергей Пушкаренко предоставил журналистам издания видео с места происшествия в Семафорном переулке сегодня днем.

На кадрах видно, как после аварии предприниматель извиняется перед мамой девочки, предлагает позвонить главному врачу областной больницы, чтобы ребенка приняли. Впрочем, полицию и "скорую" перед этим вызвали очевидцы.

Также виновник аварии заверяет, что не заметил школьницу, которую сбил на светофоре.

"Я ее не видел, клянусь! Она из-за другой машины выбежала!", - заявил он.

Мать пострадавшей девочки возмущалась, как можно было не заметить ребенка, который шел по "зебре".

"Это вам просто повезло, и мне в жизни повезло, что так все закончилось", - говорит женщина.

Отмечается, что после ДТП Коган переставил свой автомобиль и убрал с проезжей части обувь и другие вещи девочки, которые слетели с нее после удара, положив на тротуар.

Медики обнаружили у ребенка ссадины и ушибы мягких тканей. К счастью, обошлось без переломов. Родители девочки намерены завтра снова отправиться в больницу, чтобы проверить, нет ли проблем с внутренними органами.

Видео: в Одессе бизнесмен Геннадий Коган за рулем внедорожника сбил 10-летнюю девочку

Информации о данном ДТП на сайте одесской полиции на момент написания материала нет.