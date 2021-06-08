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В Одесі відомий бізнесмен на позашляховику збив дівчинку на світлофорі: з'явилося відео

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Одеса, Вівторок 08 червня 2021 23:15
В Одесі відомий бізнесмен на позашляховику збив дівчинку на світлофорі: з'явилося відео Фото: автомобіль "швидкої допомоги" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі водій позашляховика збив 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на зелене світло світлофора. Винуватцем ДТП став відомий бізнесмен, власник готелю "Одеський дворик" Геннадій Коган, який був за кермом Range Rover.

Про це 8 червня передає "Українська Служба Інформації".

Адвокат постраждалої Сергій Пушкаренко надав журналістам видання відео з місця події в Семафорному провулку сьогодні вдень.

На кадрах видно, як після аварії підприємець вибачається перед мамою дівчинки, пропонує зателефонувати головному лікарю обласної лікарні, щоб дитину прийняли. Втім, поліцію та "швидку" перед цим викликали очевидці.

Також винуватець аварії запевняє, що не помітив школярку, яку збив на світлофорі.

"Я її не бачив, клянуся! Вона з-за іншої машини вибігла!", - заявив він.

Мати постраждалої дівчинки обурювалася, як можна було не помітити дитину, яка йшла по "зебрі".

"Це вам просто пощастило, і мені в житті пощастило, що так все закінчилося", - каже жінка.

Зазначається, що після ДТП Коган переставив свій автомобіль і прибрав з проїжджої частини взуття та інші речі дівчинки, які злетіли з неї після удару, поклавши на тротуар.

Медики виявили у дитини садна та забої м'яких тканин. На щастя, обійшлося без переломів. Батьки дівчинки мають намір завтра знову відправитися до лікарні, щоб перевірити, чи немає проблем з внутрішніми органами.

Відео: в Одесі бізнесмен Геннадій Коган за кермом позашляховика збив 10-річну дівчинку

Інформації про дану ДТП на сайті одеської поліції на момент написання матеріалу немає.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці випустили під заставу "мажорку", яка, будучи п'яною, збила 13-річного школяра, в результаті чого хлопець потрапив у реанімацію в дуже важкому стані. У суді з'ясувалося винуватиця аварії перебуває на обліку в диспансері у нарколога, оскільки хворіє на алкоголізм.

Також ми писали про те, що нещодавно екс-голова СЕС Києва переїхала дівчину у центрі Києва, яка переходила дорогу на зелене світло світлофора.

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