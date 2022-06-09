В Одессе девушка избавилась от своей кошки, подкинув ее под ветеринарную клинику

Детали предательства

В клинике "Айболит" в Одессе сообщили, что под их двери подкинули кошку в переноске. Камерам наблюдения удалось зафиксировать, что это девушка. Позже ее личность идентифицировали в соцсетях.

Отмечается, что хозяйка питомца приехала под клинику на последней модели Mercedes, а вот средств для содержания животного не нашла.

Кошку бросили под ветклиникой (фото: Курс. Одесса)

Что сейчас с кошкой

Как сообщили в ветклинике, кошечка стерилизована, у нее удалены когти и ей 13 лет. Судя по всему, она долго жила со своей хозяйкой, но сейчас осталась не нужна. Животное находится в стрессе и не понимает, зачем с ним так поступили.

Кошка находится в стрессе (фото: (фото: Курс. Одесса)

В сети нашли хозяйку животного

Как оказалось, владелицей кошки является одесситка Марина. После скандала она закрыла свой аккаунт в Instagram.

В профиле у нее можно прочитать фразу: "Красота в глазах смотрящего".

Что же заставило девушку вібросить животное - пока неизвестно.