UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе девушка избавилась от своей кошки, подкинув ее под ветеринарную клинику

В Одессе владелица кошки предала животное (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе девушка предала свое животное. Она привезла кошку в переноске и бросила ее под дверями ветеринарной клиники.

Об этом вопиющем инциденте рассказали в местном Telegram-канале.

Детали предательства

В клинике "Айболит" в Одессе сообщили, что под их двери подкинули кошку в переноске. Камерам наблюдения удалось зафиксировать, что это девушка. Позже ее личность идентифицировали в соцсетях.

Отмечается, что хозяйка питомца приехала под клинику на последней модели Mercedes, а вот средств для содержания животного не нашла.

Кошку бросили под ветклиникой (фото: Курс. Одесса)

Что сейчас с кошкой

Как сообщили в ветклинике, кошечка стерилизована, у нее удалены когти и ей 13 лет. Судя по всему, она долго жила со своей хозяйкой, но сейчас осталась не нужна. Животное находится в стрессе и не понимает, зачем с ним так поступили.

Кошка находится в стрессе (фото: (фото: Курс. Одесса)

В сети нашли хозяйку животного

Как оказалось, владелицей кошки является одесситка Марина. После скандала она закрыла свой аккаунт в Instagram.

В профиле у нее можно прочитать фразу: "Красота в глазах смотрящего".

Что же заставило девушку вібросить животное - пока неизвестно.

В это же время многие украинцы возвращаются домой из-за границы со своими животными. Для них будет полезно прочесть, как вернуться домой с домашними любимцами из-за границы.

Также хотим напомнить, что не следует забывать о ваших питомцах в закрытых квартирах.

Читайте РБК-Украина в Google News
животное