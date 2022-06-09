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В Одессе девушка избавилась от своей кошки, подкинув ее под ветеринарную клинику

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Одесса, Четверг 09 июня 2022 14:00
В Одессе девушка избавилась от своей кошки, подкинув ее под ветеринарную клинику В Одессе владелица кошки предала животное (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе девушка предала свое животное. Она привезла кошку в переноске и бросила ее под дверями ветеринарной клиники.

Об этом вопиющем инциденте рассказали в местном Telegram-канале.

Детали предательства

В клинике "Айболит" в Одессе сообщили, что под их двери подкинули кошку в переноске. Камерам наблюдения удалось зафиксировать, что это девушка. Позже ее личность идентифицировали в соцсетях.

Отмечается, что хозяйка питомца приехала под клинику на последней модели Mercedes, а вот средств для содержания животного не нашла.

В Одессе девушка избавилась от своей кошки, подкинув ее под ветеринарную клиникуКошку бросили под ветклиникой (фото: Курс. Одесса)

Что сейчас с кошкой

Как сообщили в ветклинике, кошечка стерилизована, у нее удалены когти и ей 13 лет. Судя по всему, она долго жила со своей хозяйкой, но сейчас осталась не нужна. Животное находится в стрессе и не понимает, зачем с ним так поступили.

В Одессе девушка избавилась от своей кошки, подкинув ее под ветеринарную клиникуКошка находится в стрессе (фото: (фото: Курс. Одесса)

В сети нашли хозяйку животного

Как оказалось, владелицей кошки является одесситка Марина. После скандала она закрыла свой аккаунт в Instagram.

В профиле у нее можно прочитать фразу: "Красота в глазах смотрящего".

В Одессе девушка избавилась от своей кошки, подкинув ее под ветеринарную клиникуЧто же заставило девушку вібросить животное - пока неизвестно.

В это же время многие украинцы возвращаются домой из-за границы со своими животными. Для них будет полезно прочесть, как вернуться домой с домашними любимцами из-за границы.

Также хотим напомнить, что не следует забывать о ваших питомцах в закрытых квартирах.

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