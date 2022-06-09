В Одессе девушка избавилась от своей кошки, подкинув ее под ветеринарную клинику
В Одессе девушка предала свое животное. Она привезла кошку в переноске и бросила ее под дверями ветеринарной клиники.
Об этом вопиющем инциденте рассказали в местном Telegram-канале.
Детали предательства
В клинике "Айболит" в Одессе сообщили, что под их двери подкинули кошку в переноске. Камерам наблюдения удалось зафиксировать, что это девушка. Позже ее личность идентифицировали в соцсетях.
Отмечается, что хозяйка питомца приехала под клинику на последней модели Mercedes, а вот средств для содержания животного не нашла.
Кошку бросили под ветклиникой (фото: Курс. Одесса)
Что сейчас с кошкой
Как сообщили в ветклинике, кошечка стерилизована, у нее удалены когти и ей 13 лет. Судя по всему, она долго жила со своей хозяйкой, но сейчас осталась не нужна. Животное находится в стрессе и не понимает, зачем с ним так поступили.
Кошка находится в стрессе (фото: (фото: Курс. Одесса)
В сети нашли хозяйку животного
Как оказалось, владелицей кошки является одесситка Марина. После скандала она закрыла свой аккаунт в Instagram.
В профиле у нее можно прочитать фразу: "Красота в глазах смотрящего".
Что же заставило девушку вібросить животное - пока неизвестно.
В это же время многие украинцы возвращаются домой из-за границы со своими животными. Для них будет полезно прочесть, как вернуться домой с домашними любимцами из-за границы.
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