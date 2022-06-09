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В Одесі дівчина позбулася своєї кішки, підкинувши її під ветеринарну клініку

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Одеса, Четвер 09 червня 2022 14:00
В Одесі дівчина позбулася своєї кішки, підкинувши її під ветеринарну клініку В Одесі власниця кішки зрадила тварину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі дівчина зрадила свою тварину. Вона привезла кішку в переносці і кинула її під дверима ветеринарної клініки.

Про цей кричущий інцидент розповіли в місцевому Telegram-каналі.

Деталі зради

У клініці "Айболит" в Одесі повідомили, що під їх двері підкинули кішку в переносці. Камерам спостереження вдалося зафіксувати, що це дівчина. Пізніше її особу ідентифікували в соцмережах.

Відзначається, що господиня вихованця приїхала під клініку на останній моделі Mercedes, а ось коштів для утримання тварини не знайшла.

В Одесі дівчина позбулася своєї кішки, підкинувши її під ветеринарну клінікуКішку кинули під ветклінікою(фото: Курс. Одеса)

Що зараз з кішкою

Як повідомили в ветклініці, кішечка стерилізована, у неї видалені кігті і їй 13 років. Судячи з усього, вона довго жила зі своєю господинею, але зараз залишилася не потрібна. Тварина знаходиться в стресі та не розуміє, навіщо з нею так вчинили.

В Одесі дівчина позбулася своєї кішки, підкинувши її під ветеринарну клінікуКішка знаходиться в стресі (фото: (фото: Курс. Одеса)

У мережі знайшли господиню тварини

Як виявилося, власницею кішки є одеситка Марина. Після скандалу вона закрила свій аккаунт в Instagram.

В профілі у неї можна прочитати цитату: "Красота в глазах смотрящего".

В Одесі дівчина позбулася своєї кішки, підкинувши її під ветеринарну клінікуЩо ж змусило дівчину викинути тварину - поки невідомо.

В цей же час багато українців повертаються додому з-за кордону зі своїми тваринами. Для них буде корисно прочитати, як повернутися додому з домашніми улюбленцями з-за кордону.

Також хочемо нагадати, що не слід забувати про ваші вихованцях в закритих квартирах.

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