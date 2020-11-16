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В Одесі діти спіймали рибу-дракона з Амазонки, яка коштує 2 тисячі (фото)

Одеса, Понеділок 16 листопада 2020 08:25
В Одесі діти спіймали рибу-дракона з Амазонки, яка коштує 2 тисячі (фото)
Арована срібляста (фото з відкритих джерел)
Автор: Світлана Мащенко

В Одесі юні рибалки похвалилися екзотичної рибою

В Одесі діти виловили екзотичну рибу, яка водиться в річках Амазонки. Цей хижак цінується серед акваріумістів. Мова йде про аровану сріблясту, впевнені фахівці.

Так, за повідомленням Telegram-каналу "Одеса INFO", незвичайний улов потрапив хлопцям в Дюковському парку.

В Україні виловити аровану у водоймах неможливо, адже її вирощують лише акваріумісти. Причому така велика особина коштує близько 2 тисяч гривень. Догляд за рибою дуже складний - вона вимагає різноманітного харчування з живих черв'яків, цвіркунів, молюсків, кальмарів, креветок.

Гідробіолог Володимир Самайчук каже, що рибу, очевидно, хтось випустив у ставок. Причому недавно, адже прожити при температурі +10 градусів вона могла б не більше години.

В Одесі діти спіймали рибу-дракона з Амазонки, яка коштує 2 тисячі (фото)

Діти виловили екзотичну рибу (фото: Telegram/"Одеса INFO")

Цікаво, що арована зараз виглядає так само як мільйони років тому в Юрський період. Особливо примітний її рот, який відкривається на три частини і дуже схожий на печеру. Арована - ненаситний хижак, тому утримувати її потрібно лише з великими рибами.

Зараз аровану сріблясту вважають головним символом по фен-шуй, і в Китаї її називають річковим Драконом. І як наслідок, в цій країні, це символ удачі в справах бізнесу.

Вона примітна ще й здатністю стрибати. І щоб в один момент раритетна риба не опинилася на підлозі, акваріум щільно накривають важкою кришкою.

Арована срібляста в акваріумі

Раніше ми писали, що українець упіймав гігантську щуку вагою 13 кілограмів.

Також повідомлялося, що в Києві рибалка зловив рибу з людськими зубами.

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