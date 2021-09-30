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В Одессе дерево упало на припаркованные машины и раздавило семь авто (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Одессе дерево упало на припаркованные автомобили. Поэтому в результате пострадали семь транспортных средств.

Об этом сообщает Vgorode.ua.

Так, инцидент произошел ночью в четверг, 30 сентября во дворе многоэтажного дома возле 8-й станции Большого Фонтана.

На фото видно, что наибольшие повреждения получили автомобили, на которые упали самые тяжелые части дерева. У Renault Sandero Stepway ствол прошел сквозь лобовое стекло внутрь салона. А другом авто ствол упал прямо на капот.

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Дерево упало на авто в Одессе (t.me/Х * Одесса)

Другие машины получили вмятины или царапины от веток, которые были разбросаны по всей стоянке.

На место происшествия вызвали полицейских, которые будут выяснять детали инцидента. В частности, должны установить, кто отвечал за аварийное дерево и какую компенсацию смогут получить владельцы поврежденных автомобилей.

Дерево упало на авто в Одессе (t.me/Х * Одесса)

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