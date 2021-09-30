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В Одесі дерево впало на припарковані машини та розчавило сім авто (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі дерево впало на припарковані автомобілі. Тому внаслідок цього постраждали сім транспортних засобів.

Про це повідомляє Vgorode.ua.

Так, інцидент стався вночі у четвер, 30 вересня у дворі багатоповерхового будинку біля 8-ї станції Великого Фонтану.

На фото видно, що найбільші пошкодження отримали автомобілі, на які впали найважчі частини дерева. У Renault Sandero Stepway стовбур пройшов крізь лобове скло всередину салону. А іншому авто стовбур впав прямо на капот.

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Дерево впало на авто в Одесі (t.me/Х*Одесса)

Інші автівки отримала вм'ятини або подряпини від гілок, які були розкидані по всій стоянці.

На місце події викликали поліцейських, які будуть з'ясовувати деталі інциденту. Зокрема, мають встановити, хто відповідав за аварійне дерево та яку компенсацію зможуть отримати власники пошкоджених автомобілів.

Дерево впало на авто в Одесі (t.me/Х*Одесса)

Раніше ми повідомляли, що у Києві велосипедисти масово карають мажорів на дорогущих авто.

Також ми писали, що під Києвом зіштовхнулися вантажівка та легкове авто, є загиблі та поранені.

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