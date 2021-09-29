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В Киеве велосипедисты массово наказывают мажоров на дорогущих авто (видео)

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Киев, Среда 29 сентября 2021 16:03
В Киеве велосипедисты массово наказывают мажоров на дорогущих авто (видео) Коллаж РБК-Украина: В Киеве велосипедисты массово наказывают мажоров на дорогущих авто
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве велосипедисты наказывают водителей-мажоров, которые думают, что за рулем дорогущих авто им все позволено.

В сети недавно появились видео перепалок между участниками дорожного движения.

На первом видео - инцидент, который случился на дороге, ведущей вдоль бульвара Дружбы Народов до моста Патона в воскресенье, 25 сентября.

Девушка-водитель на Porsche Panamera решила сократить путь в пробке и поехала по полосе общественного транспорта, которая одновременно является велодорожкой. Мало того, что по этой полосе ехать вообще запрещено, авто чуть не задавило велосипедистов.

"Где-то на пересечении с бульваром Леси Украинки, за нами на полосу выехало авто Порш Панамера. Та начала нам сигналить. Авто так хотело быстро проехать по этой полосе, что едва не сбило трех велосипедистов. Мы его догнали на светофоре на пересечении с улицей Старонаводницкая. Далее смогли записать немного видео", - подписаны кадры.

Во втором случае велосипедисты остановили и заблокировали водителя Tesla, который решил объехать пробку просто по велосипедной дорожке.

Ранее мы писали, что в Киеве велосипедист и водитель фуры не поделили дорогу, устроив эпичную драку.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина с прокатным велосипедом заблокировал движение наглого таксиста

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