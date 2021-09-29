В Киеве велосипедисты массово наказывают мажоров на дорогущих авто (видео)

В Киеве велосипедисты наказывают водителей-мажоров, которые думают, что за рулем дорогущих авто им все позволено.

На первом видео - инцидент, который случился на дороге, ведущей вдоль бульвара Дружбы Народов до моста Патона в воскресенье, 25 сентября.

Девушка-водитель на Porsche Panamera решила сократить путь в пробке и поехала по полосе общественного транспорта, которая одновременно является велодорожкой. Мало того, что по этой полосе ехать вообще запрещено, авто чуть не задавило велосипедистов.

"Где-то на пересечении с бульваром Леси Украинки, за нами на полосу выехало авто Порш Панамера. Та начала нам сигналить. Авто так хотело быстро проехать по этой полосе, что едва не сбило трех велосипедистов. Мы его догнали на светофоре на пересечении с улицей Старонаводницкая. Далее смогли записать немного видео", - подписаны кадры.

Во втором случае велосипедисты остановили и заблокировали водителя Tesla, который решил объехать пробку просто по велосипедной дорожке.