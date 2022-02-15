В Одессе депутат на заседании назвал терроборону "бандформированием", и получил достойный ответ (видео)

В Одессе депутат областного совета во время внеочередной сессии отличился циничным высказыванием о гражданах, готовых защищать свою родину в случае военного вторжения России, назвав территориальную оборону "бандформированием".

Такое изречение прозвучало из уст депутата от "ОПЗЖ" Вадима Шкаровского в ходе заседания, на котором облсовет одобрил выделение 19 миллионов гривен из бюджета на организацию и оборудование в регионе подразделений терробороны.

Также местные власти на сессии 45 голосами "за" поддержали передачу ряда зданий в области для расположения там военных подразделений теробороны. В частности, для дислоцирования штаба определили особняк Пташниковой (Канатная улица).

При этом нашлись депутаты, которые выступили против такой инициативы. Представительница партии Шария Яна Фрейман озвучила мнение, что скопление войск России возле границ Украины и вероятность подготовки к вторжению является "фейковыми угрозами и хайпом", а депутат от ОПЗЖ Шкаровский возмущался, что под терроборону отдаются объекты, которые не приспособлены для размещения военных частей. Как альтернативу он предложил отдать здание на Думской, 1, где находится горсовет.

Также скандальный депутат негативно высказался о терробороне, подготовке к обороне в случае нападения, и украинцах, которые в начале российской агрессии против нашей страны остановили попытки врага захватить еще больше территории государства.

"Вчера выступает президент и министр обороны, что нет никакой войны, что это все нагнетание ситуации. Сегодня минобороны РФ заявляет, что военные части закончили свои плановые учения. А мы снова создаем какие-то объединения. Мы уже проходили это в 14-15 году - они бегали по улицам и отжимали у кого-то бизнес, и сами определяли, кто у них внутренний враг. Это бандформирования. По-другому я их не могу назвать", - заявил Шкаровский.

Такие слова возмутили других депутатов Одесского облсовета.

Представитель ВО "Батькивщина" Андрей Бабенко ответил коллеге, что "благодаря этим бандформированием мы остановили "русскую весну", и пригрозил проучить его за подобные грубые высказывания о защитниках Украины.

"Каждому, кто будет говорить о них, будет знаком с моим кулаком. Не надо оскорблять патриотов Украины, которые положили свою жизнь за независимость нашего государства!" - предупредил депутат.

Его коллега по фракции Сергей Митрофанский сказал, что нужно добавить обращение в РФ, чтобы они вернули оккупированные территории. А депутат Гриневецкий пригласил народных избранников к участию в праздновании Дня единства и поднятии флага 16 февраля утром возле Одесского аэропорта.

Видео: в Одесском облсовете депутат отличился грубым высказыванием о терробороне, и получил от коллег предупреждение о физическом воспитании