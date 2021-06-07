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В Одессе дельфин укусил маленького ребенка: пришлось накладывать швы

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Одесса, Понедельник 07 июня 2021 10:58
В Одессе дельфин укусил маленького ребенка: пришлось накладывать швы Колаж РБК-Украина: В Одессе дельфин укусил ребенка
Автор: Светлана Мащенко

В Одессе в дельфинарии "Немо" дельфин укусил маленького ребенка, который протянул ему руку у воды. Мальчику пришлось накладывать швы на кисть, так как укус был довольно сильным.

Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент случился в воскресенье, 6 июня, во время контактной программы, на которой выступают животные, и люди могут подойти к ним близко и пообщаться.

На кадрах видно, что мальчик протянул дельфину руку, но животное, возможно подумало, что ему дают рыбу, поэтому резко схватило мальчика за кисть.

После чего малыша увезла скорая - в больнице ему пришлось накладывать швы на руку.

Родители мальчика возмущены инцидентом, ведь руководство дельфинария не только не принесло извинений, но и обвинило родителей, что те плохо смотрят за ребенком.

Зоозащитники утверждают - дрессировки в неволе вызывают у млекопитающих сильный стресс.

Видео: в Одессе ребенка укусил дельфин

Пользователи сети разгневаны ситуацией, и винят во всем организаторов, а также дельфинарии в целом, где животные пребывают в постоянном стрессе. Вот что пишут в сети про инцидент:

  • Дельфины, между прочим, хищники. И в дельфинарии они находятся в постоянном стрессе.
  • Звинувачувати треба тих, хто ув'язнює дельфінів!
  • Свободу дельфинам! Дельфинарии - тюрьма!

Ранее мы писали, что в Бердянске дельфины устроили игры с отдыхающими. Появилось милое видео.

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