В Одессе дельфин укусил маленького ребенка: пришлось накладывать швы

В Одессе в дельфинарии "Немо" дельфин укусил маленького ребенка, который протянул ему руку у воды. Мальчику пришлось накладывать швы на кисть, так как укус был довольно сильным.
Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент случился в воскресенье, 6 июня, во время контактной программы, на которой выступают животные, и люди могут подойти к ним близко и пообщаться.
На кадрах видно, что мальчик протянул дельфину руку, но животное, возможно подумало, что ему дают рыбу, поэтому резко схватило мальчика за кисть.
После чего малыша увезла скорая - в больнице ему пришлось накладывать швы на руку.
Родители мальчика возмущены инцидентом, ведь руководство дельфинария не только не принесло извинений, но и обвинило родителей, что те плохо смотрят за ребенком.
Зоозащитники утверждают - дрессировки в неволе вызывают у млекопитающих сильный стресс.
Видео: в Одессе ребенка укусил дельфин
Пользователи сети разгневаны ситуацией, и винят во всем организаторов, а также дельфинарии в целом, где животные пребывают в постоянном стрессе. Вот что пишут в сети про инцидент:
Ранее мы писали, что в Бердянске дельфины устроили игры с отдыхающими. Появилось милое видео.