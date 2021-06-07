В Одесі дельфін вкусив маленьку дитину: довелося накладати шви

В Одесі в дельфінарії "Немо" дельфін вкусив маленьку дитину, яка простягнула йому руку біля води. Хлопчикові довелося накладати шви на кисть, так як укус був досить сильним.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Інцидент трапився в неділю, 6 червня, під час контактної програми, на якій виступають тварини, і люди можуть підійти до них близько і поспілкуватися.
На кадрах видно, що хлопчик простягнув дельфіну руку, але тварина, можливо подумала, що їй дають рибу, тому різко схопила хлопчика за кисть.
Після чого малюка забрала швидка - в лікарні йому довелося накладати шви на руку.
Батьки хлопчика обурені інцидентом, адже керівництво дельфінарію не тільки не принесло вибачень, а й звинуватило батьків, що ті погано дивляться за дитиною.
Зоозахисники стверджують - дресирування в неволі викликають у ссавців сильний стрес.
Відео: в Одесі дитину вкусив дельфін
Користувачі мережі розгнівані ситуацією, і звинувачують у всьому організаторів, а також дельфінарії в цілому, де тварини перебувають в постійному стресі. Ось що пишуть в мережі про інцидент:
Раніше ми писали, що у Бердянську дельфіни влаштували ігри з відпочивальниками. З'явилося миле відео.