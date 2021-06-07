В Одесі дельфін вкусив маленьку дитину: довелося накладати шви

Інцидент трапився в неділю, 6 червня, під час контактної програми, на якій виступають тварини, і люди можуть підійти до них близько і поспілкуватися.

На кадрах видно, що хлопчик простягнув дельфіну руку, але тварина, можливо подумала, що їй дають рибу, тому різко схопила хлопчика за кисть.

Після чого малюка забрала швидка - в лікарні йому довелося накладати шви на руку.

Батьки хлопчика обурені інцидентом, адже керівництво дельфінарію не тільки не принесло вибачень, а й звинуватило батьків, що ті погано дивляться за дитиною.

Зоозахисники стверджують - дресирування в неволі викликають у ссавців сильний стрес.

Відео: в Одесі дитину вкусив дельфін

Користувачі мережі розгнівані ситуацією, і звинувачують у всьому організаторів, а також дельфінарії в цілому, де тварини перебувають в постійному стресі. Ось що пишуть в мережі про інцидент: