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В Одессе бездомный срезал флаг Украины, установленный в честь погибших 2 мая (фото)

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Одесса, Суббота 14 августа 2021 23:03
В Одессе бездомный срезал флаг Украины, установленный в честь погибших 2 мая (фото) Коллаж РБК-Украина: в Одессе мужчина пытался похитить флаг Украины
Автор: Владимир Костырин

В Одессе мужчина без определенного места жительства срезал и забрал государственный флаг Украины, установленный на месте гибели активистов, защищавших целостность страны во время событий 2 мая 2014 года. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Об этом 14 августа передали в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета на странице в Facebook.

После фиксации таких действий бездомного, дежурный оператор системы наблюдения смог отследить маршрут злоумышленника, и сообщил об этом сотрудникам "Муниципальной стражи".

В Одессе бездомный срезал флаг Украины, установленный в честь погибших 2 мая (фото)

В центре Одессы мужчина пытался похитить флаг Украины (фото: facebook.com/dmb.omr)

Подоспевшие правоохранители встретили похитителя стяга на общественной остановке Софиевская/Преображенская. Мужчину задержали и вернули на место преступления. Затем вызвали полицию.

В Одессе бездомный срезал флаг Украины, установленный в честь погибших 2 мая (фото)

Похитителя флага поймали одесские правоохранители (фото: facebook.com/dmb.omr)

Как выяснилось, нарушителем оказался обычный бездомный, который украл флаг, чтобы повесить его в столовой для других людей, тоже лишенных крыши над головой. Забрать стяг мужчина решил, потому что "он очень красивый".

Охранники "Муниципальной стражи" провели с "ценителем" прекрасного профилактическую беседу и "объяснили гражданину, что так никто не делает".

В итоге мужчина повесил похищенный флаг на место, а муниципалы подарили гражданину для его столовой другой стяг Украины.

В Одессе бездомный срезал флаг Украины, установленный в честь погибших 2 мая (фото)В Одессе бездомный срезал флаг Украины, установленный в честь погибших 2 мая (фото)В Одессе бездомный срезал флаг Украины, установленный в честь погибших 2 мая (фото)

Бездомный повесил похищенный флаг Украины на место, и ему подарили другой стяг (фото: facebook.com/dmb.omr)

Напомним, недавно в Мариуполе парень сжег флаг Украины, а затем записал видео с извинениями.

Также мы писали о том, что в июне в Полтаве вандалы сорвали флаг Украины с могилы бойца ВСУ.

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