В Одессе авто протаранило остановку: люди чудом спаслись

В Одессе автомобиль протаранил трамвайную остановку. В результате ДТП травмы получили два человека. Авария произошла 30 июня в Приморском районе Одессы. Как сообщает УНИАН, ссылаясь на очевидцев, автомобиль ВАЗ въехал в трамвайную остановку на 2-й станции Фонтанской дороги. Авария произошла поздно вечером, люди чудом уцелели.

Фото: На место ДТП прибыла скорая помощь (odessa.online)

Травмы получила молодая девушка, которая находилась на остановке и пассажир, сидевший в машине. Их увезла скорая помощь. К счастью, их жизни сейчас ничего не угрожает.

Фото: В Одессе автомобиль ВАЗ въехал в остановку (odessa.online)

На место ДТП приехала полиция и отправила водителя легковушки на проверку наличия алкоголя в крови.

Фото: В Одессе автомобиль ВАЗ въехал в остановку (odessa.online)

"При выполнении поворота с улицы Канатной на проспект Гагарина водитель не справился с управлением, авто перевернулось на крышу. Машина врезалась в ограждение трамвайной остановки. Это, собственно, и спасло людей, ожидавших общественный транспорт", - сообщили люди, ставшие свидетелями ДТП.

Как ранее сообщалось, 30 июля под Киевом на Днепровском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей: так, Kia влетела в Porsche и разбилась об отбойник.

Отметим, что ранее в Киеве мусоровоз столкнулся с маршруткой.