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В Одессе агрессивная женщина разгромила торговую лавку: угрожала и переворачивала товар (видео)

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Одесса, Вторник 31 августа 2021 15:34
В Одессе агрессивная женщина разгромила торговую лавку: угрожала и переворачивала товар (видео) В Одессе бабушки устроили погром (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе разъяренная бабушка решила самостоятельно бороться со стихийной торговлей в исторической части города – на Молдаванке.

Видео расправы с торговцами опубликовали в Telegram-канале "Ху***я Одесса".

Так, инцидент произошел сегодня, 31 августа.

В частности, бабушку и ее соседей так достали продавцы овощей рядом с домом, что они пошли на радикальные меры и устроила погром.

Сначала одесситки кричали торговцам, чтобы они убирались, а потом после угроз перешли к действиям.

Одна схватила коробки с овощами и начала их переворачивать. Другая же пыталась ее отговорить от погрома, но ей это не удалось.

Женщине угрожали расправой и тюрьмой.

В комментариях пользователи отреагировали на поступок женщин.

  • Неадекватные, зачем такое делать;
  • Ну стихийные базары не нравятся под окнами. Согласна, но так бороться нет смысла;
  • Я где-то понимаю их. У меня возле гаража постоянно торговали и постоянно стояла газель у ворот и горы мусора, тухлятины. Я один раз не выдержал и сказал и вопрос был закрыт;
  • Их поступок вообще не понимаю, такие вопросы нужно решать цивилизованно.

Ранее мы сообщали, что в Одессе пляж попал в скандал. Посетителей на нем хамят и выгоняют.

Также в Бердянске туристы устроили драку прямо в море.

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