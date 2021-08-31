В Одессе агрессивная женщина разгромила торговую лавку: угрожала и переворачивала товар (видео)
В Одессе разъяренная бабушка решила самостоятельно бороться со стихийной торговлей в исторической части города – на Молдаванке.
Видео расправы с торговцами опубликовали в Telegram-канале "Ху***я Одесса".
Так, инцидент произошел сегодня, 31 августа.
В частности, бабушку и ее соседей так достали продавцы овощей рядом с домом, что они пошли на радикальные меры и устроила погром.
Сначала одесситки кричали торговцам, чтобы они убирались, а потом после угроз перешли к действиям.
Одна схватила коробки с овощами и начала их переворачивать. Другая же пыталась ее отговорить от погрома, но ей это не удалось.
Женщине угрожали расправой и тюрьмой.
В комментариях пользователи отреагировали на поступок женщин.
- Неадекватные, зачем такое делать;
- Ну стихийные базары не нравятся под окнами. Согласна, но так бороться нет смысла;
- Я где-то понимаю их. У меня возле гаража постоянно торговали и постоянно стояла газель у ворот и горы мусора, тухлятины. Я один раз не выдержал и сказал и вопрос был закрыт;
- Их поступок вообще не понимаю, такие вопросы нужно решать цивилизованно.
Ранее мы сообщали, что в Одессе пляж попал в скандал. Посетителей на нем хамят и выгоняют.
Также в Бердянске туристы устроили драку прямо в море.