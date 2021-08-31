В Одессе агрессивная женщина разгромила торговую лавку: угрожала и переворачивала товар (видео)

В Одессе разъяренная бабушка решила самостоятельно бороться со стихийной торговлей в исторической части города – на Молдаванке.

Так, инцидент произошел сегодня, 31 августа.

В частности, бабушку и ее соседей так достали продавцы овощей рядом с домом, что они пошли на радикальные меры и устроила погром.

Сначала одесситки кричали торговцам, чтобы они убирались, а потом после угроз перешли к действиям.

Одна схватила коробки с овощами и начала их переворачивать. Другая же пыталась ее отговорить от погрома, но ей это не удалось.

Женщине угрожали расправой и тюрьмой.

В комментариях пользователи отреагировали на поступок женщин.