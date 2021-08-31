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В Одесі агресивна жінка розгромила торгову крамницю: погрожувала та перевертала товар (відео)

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Одеса, Вівторок 31 серпня 2021 15:34
В Одесі агресивна жінка розгромила торгову крамницю: погрожувала та перевертала товар (відео) В Одесі бабусі влаштували погром (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі розлючена бабуся вирішила самостійно боротися зі стихійною торгівлею в історичній частині міста – Молдаванці.

Відео розправи з торговцями опублікували у Telegram-каналі "Ху***я Одеса".

Так, інцидент стався сьогодні, 31 серпня.

Зокрема, бабусю та її сусідів так дістали продавці овочів поруч з будинком, що вони пішли на радикальні заходи та влаштувала погром.

Спочатку одеситки кричали торговцям, щоб вони прибиралися, а потім після погроз перейшли до дій.

Одна схопила коробки з овочами та почала їх перевертати. Інша ж намагалася її відмовити від погрому, але їй це не вдалося.

Жінці погрожували розправою і в’язницею.

У коментарях користувачі відреагували на вчинок жінок.

  • Неадекватні, навіщо таке робити;
  • Ну стихійні базари не подобаються під вікнами. Згідна, але так боротися немає сенсу;
  • Я десь розумію їх. У мене біля гаража постійно торгували та постійно стояла газель біля воріт і гори сміття, тухлятини. Я один раз не витримав і сказав і питання було закрите;
  • Їхній вчинок взагалі не розумію, такі питання потрібно вирішувати цивілізовано.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі пляж втрапив у скандал. Відвідувачів на ньому грубіянять та виганяють.

Також у Бердянську туристи влаштували бійку прямо в морі.

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