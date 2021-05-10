UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе на 9 мая активизировались фанаты "русского мира": кричали "Слава Новороссии"

Автор: Людмила Жукова

В Одессе 9 мая некоторые жители выкрикивали антиукраинские лозунги: "Слава Новороссии", "Одесса – русский город".

Об этом сообщает местный сайт 048.ua.

Отмечается, что в День Победы возле памятника Неизвестному матросу были провокации и драки.

К 11.30 начался марш "Бессмертный полк", люди шли под запрещенную песню "Вставай страна огромная", которая играла из их колонок. По словам полицейского, правоохранители забрали у двоих из них георгиевские ленточки и портрет Маршала Жукова. Стража порядка сказал, что этот портрет был в руках у человека, который, предположительно, болен аутизмом. Полицейский назвал это манипуляцией.

Далее люди, которые были в "Бессмертном полку", начали кричать "Донбасс - мы с тобой", "Фашизм не пройдет", "Вон из Одессы, бендеровские бесы".

Также задержали двух женщин, которые кричали "Слава Новороссии", на руках одной из них был маленький ребенок.

В Одессе на 9 мая выкрикивали антиукраинскиt лозунги (фото: 048.ua)

Как сообщалось ранее, полиция по факту нарушений на акциях ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне завела 13 уголовных дел. В основном за запрещенную символику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Одесса9 Мая