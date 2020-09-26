В Одессе 18-летний лихач протаранил припаркованные авто: машины отбросило на пешехода

В центре Одессы 18-летний парень за рулем BMW спровоцировал серьезное ДТП с пострадавшим. Водитель влетел в автомобили, припаркованные на улице Ришельевской, и от сильного удара машины отбросило в сторону тротуара.

Одна из них отлетела и травмировала пешехода. Об этом передает "Думская".

После инцидента, произошедшего 26 сентября, лихач попытался скрыться с места аварии, но его задержали свидетели происшествия.

Предварительно было установлено, что молодой человек - водитель BMW 320- не справился с управлением, двигаясь по Ришельевской. Он совершил наезд на четыре автомобиля, которые были припаркованы возле тротуара: Volkswagen Phaeton, Mazda 3, Range Rover и Nissan Micra.

От сильного столкновения "Ровер" отбросило на тротуар, где в этот момент проходил 28-летний пешеход. Молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

Водителя-виновника ДТП, которому не дали сбежать с места аварии, передали в руки полиции.

Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.

В Одессе 18-летний водитель устроил ДТП с пострадавшим (фото: dumskaya.net)

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