Одесса ушла под воду после мощного ливня: видео последствий стихии

На Одессу обрушилась непогода 12 августа, и мощный ливень затопил многие улицы города, "заблокировал" работу общественного транспорта и рынков, а сильные порывы ветра срывали ветки с деревьев и чуть не привели к человеческим жертвам.

Видео и фото разыгравшейся стихии опубликовали в сети очевидцы.

Как рассказывают в паблике "Подслушано Одесса", в районе Аркадии на высотке мойщик окон попал прямо под ливень и не мог забраться наверх. К счастью, его помощник на крыше сбросил мужчине сухую веревку, по которой напарнику и удалось подняться.

Видео: На Одессу обрушился мощный ливень 12 августа

На улице в сторону района Черемушек ветка дерева обрушилась на провода и запуталась, что стало причиной остановки троллейбусов.

В Аркадии бурлящие потоки воды лились вниз по лестнице и стали причиной возникновения нового "водопада".

Видео: Ливень в Одессе затопил Аркадию

Сильный дождь прошелся по центру города, в том числе и по знаменитой Дерибасовской, Таможенной площади, улице Приморской, Девалановскому спуску и другим. Накрыл также Киевский и Малиновский районы.

Видео: В Одессе из-за сильного ливня залило пляжи

Как пишет Думская net, на улице Лунина упала на электросети крупная ветка. Не ходят троллейбусы №7, 9, 10, 11 и 13. На 3-й станции Большого Фонтана дерево упало на рельсы. Не ходит трамвай №17.

Видео: На Одессу обрушился ливень 12 августа

Из-за переполненного коллектора ливневая вода льется по дорогам и улицам. Автомобилисты попадают в пробки и вынуждены преодолевать препятствия чуть ли не вплавь.

Видео: Ливень в Одессе залил дороги

Популярный рынок "Седьмой километр" из-за ливня и ураганного ветра прекратил свою работу.

Непогода разгулялась также и в пригородах Одессы: от Черноморки до Усатова и Нерубайского.

На Одессу обрушился ливень (Фото: dumskaya.net)

Ранее мы писали о том, что 11 августа мощный ливень с градом превратил улицы Днепра в заснеженные реки, и появилось фото и видео непогоды.