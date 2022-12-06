Одеський шеф-кухар поділився оригінальним рецептом салату з буряка. Гарантовано смачно!

Салат з буряком та йогуртом

"Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже вдалого салату із запеченим або відвареним буряком. З одного боку він простий у приготуванні, а з іншого боку - з дуже гармонійним та вдалим смаком. Адже поєднання солодких буряків і в міру кислого йогурту, та ще й з ароматом трав і з хрумкою текстурою - гарантовано смачно", - написав кулінар.

Інгредієнти для салату на 4 порції:

3 буряки середнього розміру

50 г волоських горіхів

200 г грецького 10% йогурту

Зелень кінзи та м'яти або будь-яка улюблена зелень

2 ст. ложки оливкової олії

Для заправки

2 ст. ложки гірчиці у зернах

1 ч. ложки гострої гірчиці

1 ст. ложка меду

1 ч. ложка фруктового оцту

4 ст. ложки оливкової олії

сіль, перець

Як приготувати:

Підготуйте буряки. Це найдовший, але дуже легкий крок. Відваріть або запечіть буряк. Якщо нема часу на це, то можна купити в магазині уже готовий буряк у вакуумній упаковці.

Очистьте плід і наріжте невеликими трикутниками завбільшки 3-4 см

Приготуйте заправку. Універсальна медово-гірчична добре смакує у багатьох салатах. У мисці змішайте всі інгредієнти, крім оливкової олії. До речі, її можна замінити на ароматну олію, конопляну олію або олію виноградних кісточок. Вінчиком швидко розмішайте гірчицю з медом і оцтом і поступово вливайте олію тонкою цівкою.

Посоліть і поперчіть за смаком. Має вийти збалансована, кисло-солодка заправка з гірчичною ноткою.

На широку плоску тарілку викладіть нарізаний буряк. Злегка посоліть і скропіть оливковою олією. Полийте медово-гірчичною заправкою.

Зверху в кількох місцях викладіть нейтральний йогурт. Посипте страву підсушеними та подрібненими волоськими горіхами та листям свіжої ароматної зелені.

Смачного!