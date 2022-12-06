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Одесский шеф-повар поделился оригинальным рецептом салата из свеклы. Гарантированно вкусно!

Как приготовить витаминный салат из запеченной свеклы (фото: facebook.com/chefvelychko)
Автор: Василина Копытко

Одесский шеф-повар Андрей Величко поделился рецептом витаминного салата из запеченной свеклы и греческого йогурта. Такое блюдо быстрое в приготовлении и еще очень вкусное.

Рецепт кулинарный блоггер опубликовал в Facebook.

Салат со свеклой и йогуртом

"Сегодня хочу поделиться рецептом очень удачного салата с запеченной или отварной свеклой. С одной стороны он прост в приготовлении, а с другой - с очень гармоничным и удачным вкусом. Ведь сочетание сладкой свеклы и в меру кислого йогурта, да еще и с ароматом трав и с хрустящей текстурой - гарантированно вкусно", - написал кулинар.

Ингредиенты для салата на 4 порции:

  • 3 свеклы среднего размера
  • 50 г грецких орехов
  • 200 г греческого 10% йогурта
  • Зелень кинзы и мяты или любая другая зелень
  • 2 ст. ложки оливкового масла

Для заправки

  • 2 ст. ложки горчицы в зернах
  • 1 ч. ложки острой горчицы
  • 1 ст. ложка меда
  • 1 ч. ложка фруктового уксуса
  • 4 ст. ложки оливкового масла
  • соль, перец

Как приготовить:

Подготовьте свеклу. Это самый длинный, но очень легкий шаг. Отварите или запеките свеклу. Если нет времени на это, то можно купить в магазине уже готовую свеклу в вакуумной упаковке.

Очистите плод и нарежьте небольшими треугольниками размером 3-4 см.

Приготовьте заправку. Универсальная медово-горчичная хорошо подходит к многим салатам. В миске смешайте все ингредиенты кроме оливкового масла. Кстати, его можно заменить ароматным маслом, конопляным маслом или маслом виноградных косточек. Венчиком быстро размешайте горчицу с медом и уксусом и постепенно вливайте масло тонкой струйкой.

Посолите и поперчите по вкусу. Должна получиться сбалансированная, кисло-сладкая заправка с горчичной ноткой.

На широкую плоскую тарелку выложите нарезанную свеклу. Слегка посолите и покропите оливковым маслом. Полейте медово-горчичной заправкой.

Сверху в нескольких местах выложите нейтральный йогурт. Посыпьте блюдо подсушенными и измельченными грецкими орехами и листьями свежей ароматной зелени.

Приятного аппетита!

Недавно мы делились рецептом постного супа из сушеных грибов.

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