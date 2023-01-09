Одеська прикордонниця потрапила у гучний скандал: що сталося

Прес-офіцер південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила у гучний скандал. Річ у тому, що Новий рік дівчина відсвяткувала в Парижі, а похвалитися шикарним дозвіллям вирішила в соцмережах. Деякі українці вважають це недоречним під час війни у країні, коли щодня проливається кров.
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Прес-секретар південного регіонального управління прикордонної служби України вирушила на Новий рік до Парижа. Звідти вона вирішила опублікувати відверте селфі, де вона в ботфортах та міні позує на тлі Ейфелевої вежі.
Такі знімки просто розлютили деяких громадян, вони вважали недоречною таку поведінку держслужбовця під час війни, коли щодня гинуть люди, а військові захищають країну, перебуваючи у важких умовах.
Після цього Іванна видалила обліковий запис у Tik Tok і закрила сторінку у Facebook. Але фотографії та скріншоти залишилися.
На сторінці у Facebook зазначається, що дівчина захоплюється фітнесом, англійською мовою, співом та фотографією.
На світлинах, які вона публікувала в мережі - дорогі машини, вбрання та інші атрибути "солодкого життя". Цікаво, що відео для соцмереж Іванна записувала під російську поп-музику.
На знімках вона позує переважно в міні, на різних люксових курортах.
Іванна Плантовська (фото: facebook.com/iva.ivanna.98)
Цікаво, що після поїздки до Парижа Іванна відзначилася у Буковелі, звідти вона теж позує у хутряній шубі та сумкою відомого бренду.
Плантовська у Буковелі (facebook.com/iva.ivanna.98)
На сторінці Плантовської у коментарях українці написали їй, що вони думають про розкішні фото під час війни.
Зазначимо, що сама Іванна поки що ніяк не відреагувала на скандал.
Нагадаємо, що Василя Ломаченка внесли до реєстру держзрадників.
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