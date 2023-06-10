В Одесі ТЦК забрало музикантів, які приїхали з благодійним концертом: деталі скандалу

Деталі інциденту

9 червня гурт приїхав в Одесу з благодійним концертом, щоб зібрати кошти для постраждалих мешканців Херсонщини. Тільки-но хлопці зійшли з потягу, патрульний на вокзалі перевірив у них документи та дорікнув, що вони дають концерти під час війни.

Проте за кілька хвилин з'явилися представники ТЦК СП. Один з них показав музикантам своє посвідчення, відрекомендувався та почав перевіряти документи учасників гурту.

"У мене є документ про відстрочку, тому мені сказали "цей нам не цікавий", можу йти по своїх справах, тим паче з таким "животіком", а хлопців наполегливо запросили пройти в автобус, котрий відвезе їх на звірку. Ми ще раз пояснили мету нашого перебування в Одесі, мені відповіли, що це на "пів години", не більше", - розповідає соліст.

За його словами, вони були готові отримати повістку та долучитися до лав ЗСУ.

Учасники гурту Junket, яких забрали до ТЦК перед благодійним концертом (фото: facebook.com/sazonov111)

Проте пізніше зв'язок із друзями, які поїхали у військкомат, зник. Як виявилося пізніше, у них забрали телефони.

"Вони розповіли що їх телефони вилучили (що цікаво тільки в них), що вони вже пройшли ВЛК, що їм сказали, що абсолютно здорові, хоча я особисто бачив, як Мішаню викручує в дугу від болю та свербежу всього тіла, там висипання на тілі, котре дуже помітно не озброєним оком, але здоровіший всіх здорових виявляється", - описує скандал Дмитро.

Усе завершилося тим, що музикантів тримали в ТЦК до 19:00. А зрештою повідомили, що за пів години вони нібито виїжджають на навчання в елітну частину десантно-штурмових військ.

"Музиканти, як і інші працівники культури, ніяким чином не отримують привілей, чи якісь додаткові переваги. Такі ж люди, як і всі. Мають права та обов’язки перед державою, але… держава повинна відповідати взаємністю, правда? Від цієї історії залишається гіркий осад", - підсумував соліст.

Наразі невідомо, де перебувають виконавці (фото: facebook.com/jnket)

Реакція соціальних мереж

Користувачі розділилися на два "табори". Перші не схвалюють таку поведінку представників ТЦК СП:

"Останнього часу дуже багато звернень з Одесси про корупцію у військкоматах. Можливо час писати колективне звернення? Бо за тиждень третя історія з натяком на відкуп"

"Одним днем ще й не дали відіграти концерт, благодійний..."

"Повістка видається на інший день, це незаконно, не треба було зголошуватись йти з ними у військкомат"

"Це ж можна розцінювати як викрадення людини"

"Ситуація зрозуміло що, повний треш. Абсолютно не згодна з діями ТЦК Одеси. Залишати ситуацію без розголосу не можна. Це порушення прав людини"

Проте є й ті, хто вважають такі дії під час війни цілком доцільними та правомірними: