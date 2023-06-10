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В Одессе ТЦК забрало приехавших с благотворительным концертом музыкантов: детали скандала

Музыкальной группе вручили повестки перед благотворительным концертом (фото: facebook.com/jnket)
Автор: Юлия Гаюк

В Одессе представители ТЦК СП забрали в военкомат музыкантов группы Junket, когда они приехали с благотворительным концертом. После быстрой медицинской комиссии их хотели направить на обучение в часть десантно-штурмовых войск.

Об этом рассказал солист группы Дмитрий Сазонов на своей странице в Facebook.

Детали инцидента

9 июня группа приехала в Одессу с благотворительным концертом, чтобы собрать средства для пострадавших жителей Херсонской области. Как только парни сошли с поезда, патрульный на вокзале проверил у них документы и упрекнул, что они дают концерты во время войны.

Однако через несколько минут появились представители ТЦК СП. Один из них показал музыкантам свое удостоверение, представился и начал проверять документы участников группы.

"У меня есть документ об отсрочке, поэтому мне сказали "этот нам не интересный", могу идти по своим делам, тем более с таким "животиком", а ребят упорно пригласили пройти в автобус, который отвезет их на сверку. Мы еще раз объяснили цель нашего пребывания в Одессе, мне ответили, что это на "полчаса", не больше", - рассказывает солист.

По его словам, они были готовы получить повестку и присоединиться к рядам ВСУ.

Участники группы Junket, забранные в ТЦК перед благотворительным концертом (фото: facebook.com/sazonov111)

Однако позже связь с друзьями, уехавшими в военкомат, исчезла. Как выяснилось позже, у них забрали телефоны.

"Они рассказали, что их телефоны изъяли (что интересно только у них), что они уже прошли ВЛК, что им сказали, что абсолютно здоровы, хотя я лично видел, как Мишаню выкручивает в дугу от боли и зуда всего тела, там высыпания на теле, очень заметно не вооруженным глазом, но здоровее всех здоровых оказывается", - описывает скандал Дмитрий.

Все завершилось тем, что музыкантов держали в ТЦК до 19:00. В конце концов сообщили, что через полчаса они якобы выезжают на учебу в элитную часть десантно-штурмовых войск.

"Музыканты, как и другие работники культуры, никак не получают привилегию, или какие-то дополнительные преимущества. Такие же люди, как и все. Имеют права и обязанности перед государством, но… государство должно отвечать взаимностью, правда? От этой истории остается горький осадок", - подытожил солист.

Пока неизвестно, где находятся исполнители (фото: facebook.com/jnket)

Реакция социальных сетей

Пользователи разделились на два "лагеря". Первые не одобряют такое поведение представителей ТЦК СП:

  • "Останнього часу дуже багато звернень з Одесси про корупцію у військкоматах. Можливо час писати колективне звернення? Бо за тиждень третя історія з натяком на відкуп"
  • "Одним днем ще й не дали відіграти концерт, благодійний..."
  • "Повістка видається на інший день, це незаконно, не треба було зголошуватись йти з ними у військкомат"
  • "Це ж можна розцінювати як викрадення людини"
  • "Ситуація зрозуміло що, повний треш. Абсолютно не згодна з діями ТЦК Одеси. Залишати ситуацію без розголосу не можна. Це порушення прав людини"

Однако есть и те, кто считают такие действия во время войны целесообразными и правомерными:

  • "А ви цікавились кількістю "воєноздатного" населення в Україні? Порівнювали її з кількістю мобілізованої русні? Можливо, мобілізовані добровольці з "ідеально придатним станом здоров'я" вже давно закінчились?"
  • "А в Києві ходили до військкомату до поїздки в Одесу?"
  • "Любі друзі, змін на краще не буде. Поки ми воюємо з зовнішніми ворогами, внутрішня інфекція поглинає країну. Ніхто не може стояти осторонь. В тилу зараз миру немає"

Ранее мы рассказывали, как представитель ТЦК СП угрожал повестками водителям на дороге.

Читайте также, что делать, если вы получили повестку в SMS.

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ОдессамузикантиТЦК