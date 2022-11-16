В Одесі розгоріся мовний скандал: "перша би скакала на коліна до російського солдата" (відео)
В Одесі спалахнув новий мовний скандал. Невідома жінка накинулася на активістів, які наклеювали наліпки про обов'язкове використання української мови на вивісках і рекламі. Жінка з криками заявила, що Одеса завжди була, є і буде російськомовним містом.
Про це розповів у Facebook одеський активіст Богдан Галайда.
Що спровокувало скандал?
Місцеві активісти розклеювали наліпки на зовнішню рекламу, яка порушує ст. 28 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Конфлікт виник із невідомою жінкою біля магазину "Домик мастера", вивіска якого власне порушує закон, оскільки назва написана російською.
Прихильниця російської мови в агресивній формі почала виганяти активістів, забирати телефон й стверджувати, що згаданого закону щодо використання державної мови не існує.
"Одеса завжди була і буде російськомовним містом", - заявила жінка.
Тоді кричала, що її 21-літній син воює за Україну у тому числі й за її російськомовне місто.
Цікаво, що спершу вона заявила, що вона у цьому магазині лише гостя, пізніше - прибиральниця і не несе відповідальність за вивіску.
У результаті активісти викликали поліцію і як тільки та приїхала, прихильниця російської мови закрилась у магазині. На вимогу поліцейського двері не відчинила.
Поки у цій організації вивіски та рекламу не змінили - вони досі російською. А працівники запевняють, що не знають тієї жінки.
Реакція соцмереж
Користувачі Facebook емоційно відреагували на дану ситуацію. Ми зібрали найцікавіші коментарі під відео:
- До війни до людей "руськоговорящіх" відносився нормально. Тепер згоден: потрібно цю мову забувати, бо ця дама щось ляпає, а я чую "30 лєт я жіла в акупациі, спасібо чьто асвабаділі".
- Якась ну дуже агресивна жіночка, не вірю в те, що син захищає Україну, бо так би не реагувала. Молодці (йдеться про активістів)! Дуже важлива справа, хай змінюють і спілкуються українською, ні - то хай закривають бізнес і сидять вдома вивчають солов’їну.
- За понад 8 місяців війни вже і не дуже розумні могли вивчити мову нашої держави! Продавчиня-хамка, от із-за таких приходить руцкій мір асвабаждать руцько говорящих. Вчіть мову - це наша ідентичність і всьому світі
- Закон не забороняє використовувати в побуті інші мови, але вся офіційна інформація провинна транслюватись українською мовою. Чому це викликає у жіночки агресію? Це питання...
- Таке лайно перше би скакало на коліна до руського солдата за "асвабажденіє" Одеси! Дякую за відео, люди мають бачити, яка погань просуває "рускій мір"!
- Приємно бачити молодь, яка відстоює своє майбутнє. Виховані, витримані, наполегливі. А такі леді, як ця дама, напевно вже невиліковні. У них своє "мнєніє" і "жизнєний опит".
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Нагадуємо, раніше ми розповідали, як у Польщі українофобку поставили на місце.