В Одессе разгорелся языковой скандал: "первая бы скакала на колени к русскому солдату" (видео)

В Одессе разразился новый языковой скандал. Неизвестная женщина набросилась на активистов, которые развешивали наклейки об обязательном использовании украинского языка на вывесках и рекламе. Женщина с криками заявила, что Одесса всегда была, есть и будет русскоязычным городом.

Об этом рассказал в Facebook одесский активист Богдан Галайда.

Что спровоцировало скандал?

Местные активисты развешивали наклейки на наружную рекламу, нарушающую ст. 28 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Конфликт возник с неизвестной женщиной возле магазина "Домик мастера", вывеска которого собственно нарушает закон, поскольку название написано на русском.

Поклонница русского языка в агрессивной форме начала выгонять активистов, забирать телефон и утверждать, что упомянутого закона об использовании государственного языка не существует.

"Одесса всегда была и будет русскоязычным огородом", - заявила женщина.

Тогда кричала, что ее 21-летний сын воюет за Украину, в том числе и за ее русскоязычный город.

Интересно, что сначала она заявила, что она в этом магазине только гостя, позже - уборщица и не несет ответственности за вывеску.

В результате активисты вызвали полицию и как только та приехала, поклонница русского языка закрылась в магазине. По требованию полицейского дверь не открыла.

Пока в этой организации вывески и рекламу не изменили - они до сих пор на русском. А работники уверяют, что не знают женщину.

Реакция соцсетей

Пользователи Facebook эмоционально отреагировали на данную ситуацию. Мы собрали самые интересные комментарии под видео: