В Одессе разгорелся языковой скандал: "первая бы скакала на колени к русскому солдату" (видео)
В Одессе разразился новый языковой скандал. Неизвестная женщина набросилась на активистов, которые развешивали наклейки об обязательном использовании украинского языка на вывесках и рекламе. Женщина с криками заявила, что Одесса всегда была, есть и будет русскоязычным городом.
Об этом рассказал в Facebook одесский активист Богдан Галайда.
Что спровоцировало скандал?
Местные активисты развешивали наклейки на наружную рекламу, нарушающую ст. 28 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Конфликт возник с неизвестной женщиной возле магазина "Домик мастера", вывеска которого собственно нарушает закон, поскольку название написано на русском.
Поклонница русского языка в агрессивной форме начала выгонять активистов, забирать телефон и утверждать, что упомянутого закона об использовании государственного языка не существует.
"Одесса всегда была и будет русскоязычным огородом", - заявила женщина.
Тогда кричала, что ее 21-летний сын воюет за Украину, в том числе и за ее русскоязычный город.
Интересно, что сначала она заявила, что она в этом магазине только гостя, позже - уборщица и не несет ответственности за вывеску.
В результате активисты вызвали полицию и как только та приехала, поклонница русского языка закрылась в магазине. По требованию полицейского дверь не открыла.
Пока в этой организации вывески и рекламу не изменили - они до сих пор на русском. А работники уверяют, что не знают женщину.
Реакция соцсетей
Пользователи Facebook эмоционально отреагировали на данную ситуацию. Мы собрали самые интересные комментарии под видео:
- До війни до людей "руськоговорящіх" відносився нормально. Тепер згоден: потрібно цю мову забувати, бо ця дама щось ляпає, а я чую "30 лєт я жіла в акупациі, спасібо чьто асвабаділі".
- Якась ну дуже агресивна жіночка, не вірю в те, що син захищає Україну, бо так би не реагувала. Молодці (йдеться про активістів)! Дуже важлива справа, хай змінюють і спілкуються українською, ні - то хай закривають бізнес і сидять вдома вивчають солов’їну.
- За понад 8 місяців війни вже і не дуже розумні могли вивчити мову нашої держави! Продавчиня-хамка, от із-за таких приходить руцкій мір асвабаждать руцько говорящих. Вчіть мову - це наша ідентичність і всьому світі
- Закон не забороняє використовувати в побуті інші мови, але вся офіційна інформація провинна транслюватись українською мовою. Чому це викликає у жіночки агресію? Це питання...
- Таке лайно перше би скакало на коліна до руського солдата за "асвабажденіє" Одеси! Дякую за відео, люди мають бачити, яка погань просуває "рускій мір"!
- Приємно бачити молодь, яка відстоює своє майбутнє. Виховані, витримані, наполегливі. А такі леді, як ця дама, напевно вже невиліковні. У них своє "мнєніє" і "жизнєний опит".
Читайте также, как изменилось отношение к русскому и украинскому языку в Украине.
Напомним, раньше мы рассказывали, как в Польше украинофобку поставили на место.