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В Одесі помер відомий актор, ведучий "Казки діда Панаса"

В Одесі помер відомий актор Анатолій Дриженко (фото: кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

В Одесі на 83 році життя помер відомий актор та ведучий телебачення Анатолій Миколайович Дриженко. Повідомляється, що причиною смерті народного артиста України стала зупинка серця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Одеського академічного музично-драматичного театру ім. В. Василька у Facebook.

Анатолій Дриженко почав працювати у трупі Одеського українського музично-драматичного театру в 1964 році. Зіграв понад сто ролей. 

У 39-річному віці Анатолій Дриженко був відзначений звання Заслуженого артиста України, а у 52 роки він став Народним артистом України. Анатолій Дриженко - перший одесит, який був удостоєний цього звання після розпаду СРСР. 

На початку 2000-х років в одній з одеських шкіл викладав розвиток мови та акторську майстерність. Наразі Анатолій Дриженко вів дитячу телепередачу "Казки діда Панаса" (Казки діда Панаса) на одеському каналі "ГЛАС".

Донька артиста - Олена Головіна, теж актриса Українського театру. Окрім театру, Анатолій Дриженко знімався у кіно. На його рахунку понад десяти робіт: "Посилка для Светлани", "Хліб дитинства мого", "Михайлюки", "Золоте теля", "Я-Ангіна!", "Пляж" та інші.

Анатолій Дриженко (фото з архіву театру)

"Понад півстоліття корифей театру, провідний майстер Одеської української сцени, відомий артист театру та кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром - душею колективу… Висловлюємо глибоке співчуття родині, колегам, друзям, глядачам - всім шанувальникам таланту видатного Артиста і Людини", - зазначили колектив театру. 

Прощання відбудеться 2 лютого о 10:30 на сцені Театру ім. В. Василько.

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