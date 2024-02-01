В Одесі помер відомий актор, ведучий "Казки діда Панаса"

Анатолій Дриженко почав працювати у трупі Одеського українського музично-драматичного театру в 1964 році. Зіграв понад сто ролей.

У 39-річному віці Анатолій Дриженко був відзначений звання Заслуженого артиста України, а у 52 роки він став Народним артистом України. Анатолій Дриженко - перший одесит, який був удостоєний цього звання після розпаду СРСР.

На початку 2000-х років в одній з одеських шкіл викладав розвиток мови та акторську майстерність. Наразі Анатолій Дриженко вів дитячу телепередачу "Казки діда Панаса" (Казки діда Панаса) на одеському каналі "ГЛАС".

Донька артиста - Олена Головіна, теж актриса Українського театру. Окрім театру, Анатолій Дриженко знімався у кіно. На його рахунку понад десяти робіт: "Посилка для Светлани", "Хліб дитинства мого", "Михайлюки", "Золоте теля", "Я-Ангіна!", "Пляж" та інші.

Анатолій Дриженко (фото з архіву театру)

"Понад півстоліття корифей театру, провідний майстер Одеської української сцени, відомий артист театру та кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром - душею колективу… Висловлюємо глибоке співчуття родині, колегам, друзям, глядачам - всім шанувальникам таланту видатного Артиста і Людини", - зазначили колектив театру.

Прощання відбудеться 2 лютого о 10:30 на сцені Театру ім. В. Василько.