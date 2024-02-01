В Одессе скончался известный актер, ведущий "Сказки деда Панаса"

Анатолий Дриженко начал работу в труппе Одесского украинского музыкально-драматического театра в 1964 году. Сыграл более ста ролей.

В 39-летнем возрасте Анатолий Дриженко был удостоен звания Заслуженного артиста Украины, а в 52 года он стал Народным артистом Украины. Анатолий Дриженко – первый одессит, удостоенный этого звания после распада СССР.

В начале 2000-х годов в одной из одесских школ преподавал развитие языка и актерское мастерство. Анатолий Дриженко вел детскую телепередачу "Сказки деда Панаса" (Сказки деда Панаса) на одесском канале "ГЛАС".

Дочь артиста – Елена Головина, тоже актриса Украинского театра. Кроме театра Анатолий Дриженко снимался в кино. На его счету более десяти работ: "Посылка для Светланы", "Хлеб детства моего", "Михайлюки", "Золотой теленок", "Я-Ангина!", "Пляж" и другие.

Анатолий Дриженко (фото из архива театра)

"Более полувека корифей театра, ведущий мастер Одесской украинской сцены, известный артист театра и кино дарил людям радость своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый Анатолий Николаевич был центром - душой коллектива... Выражаем глубокое соболезнование всем, коллегам, друзьям - друзьям почитателям таланта выдающегося Артиста и Человека", - отметили коллектив театра.

Прощание состоится 2 февраля в 10.30 на сцене Театра им. В. Василько.