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В Одесі почали продавати ялинки за космічними цінами (фото)

Фото: Скільки коштують ялинки в Одесі (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні стартували ялинкові базари, де можна купити лісову красуню на новорічні свята. Щоправда, ціни на дерева "кусаються". Так, в Одесі купити ялинку – задоволення, яке доступне не всім.

Скільки коштують у курортному місті ялинки, розповіли в одному із Telegram-каналів.

Скільки коштує ялинка в Одесі?

Так, ялинка в Одесі стартує від 1300 гривень. Є хвойні і по 3500 гривень, а є й вище.

В Одесі ціна на ялинки стартує від 1300 гривень (фото: Telegram/Odessa Info)

Скільки коштують ялинки у Києві

За даними Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, орієнтовна ціна на хвойні дерева становитиме:

Сосна (походження Україна) – від 150 гривень за погонний метр

Ялинка (Походження Україна) – від 200 гривень за погонний метр

Де можна буде купити ялинку

Усі затверджені мерією ярмарку працюватимуть із 15 грудня. Загалом таких ярмарків буде 122, у кожному районі столиці.

До речі, раніше ми писали про те, яку ялинку варто вибрати для дому – живу чи штучну.

А ще розповідали про те, де треба поставити новорічну ялинку, щоби вона принесла удачу.

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