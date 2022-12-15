В Одессе начали продавать елки по космическим ценам (фото)

В Украине стартовали елочные базары, на которых можно купить лесную красавицу на новогодние праздники. Правда, цены на деревья "кусаются". Так, в Одессе купить елку - удовольствие, которое доступно не всем.
Сколько стоят в курортном городе елки, рассказали в одном из Telegram-каналов.
Так, живая елка в Одессе стартует от 1300 гривен. Есть хвойные и по 3500 гривен, а есть и выше.
По данным Департамента промышленности и развития предпринимательства, ориентировочная цена на хвойные деревья составит:
Сосна (происхождение Украина) - от 150 гривен за погонный метр
Елочка (Происхождение Украина) - от 200 гривен за погонный метр
Все утвержденные мэрией ярмарки будут работать с 15 декабря. Всего таких ярмарок будет 122, в каждом районе столицы.
Кстати, ранее мы писали о том, какую елку стоит выбрать для дома - живую или искусственную.
А еще рассказывали о том, где нужно поставить новогоднюю елку, чтобы она принесла удачу.