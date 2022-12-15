RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе начали продавать елки по космическим ценам (фото)

Фото: Сколько стоят елки в Одессе (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине стартовали елочные базары, на которых можно купить лесную красавицу на новогодние праздники. Правда, цены на деревья "кусаются". Так, в Одессе купить елку - удовольствие, которое доступно не всем.

Сколько стоят в курортном городе елки, рассказали в одном из Telegram-каналов.

Сколько стоит елочка в Одессе?

Так, живая елка в Одессе стартует от 1300 гривен. Есть хвойные и по 3500 гривен, а есть и выше.

В Одессе цена на елки стартует от 1300 гривен (фото: Telegram/Odessa Info)

Сколько стоят елки в Киеве

По данным Департамента промышленности и развития предпринимательства, ориентировочная цена на хвойные деревья составит:

Сосна (происхождение Украина) - от 150 гривен за погонный метр

Елочка (Происхождение Украина) - от 200 гривен за погонный метр

Где можно будет купить елку

Все утвержденные мэрией ярмарки будут работать с 15 декабря. Всего таких ярмарок будет 122, в каждом районе столицы.

Кстати, ранее мы писали о том, какую елку стоит выбрать для дома - живую или искусственную.

А еще рассказывали о том, где нужно поставить новогоднюю елку, чтобы она принесла удачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
елка