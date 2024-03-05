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В Одесі переселенці вразливих категорій отримують допомогу від Фонду Ахметова

Вівторок 05 березня 2024 18:13
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В Одесі переселенці вразливих категорій отримують допомогу від Фонду Ахметова В Одесі переселенці вразливих категорій отримують допомогу від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У гуманітарному хабі "ВПО України", що працює в Одесі, триває видача продовольчої допомоги. Фонд Ріната Ахметова передав до цього хабу тисячу наборів із продуктами першої потреби для переселенців найбільш вразливих категорій.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До продуктового набору входить: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU

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Одеса Гуманітарна допомога
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