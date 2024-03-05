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В Одессе переселенцы уязвимых категорий получают помощь от Фонда Ахметова

Вторник 05 марта 2024 18:13
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В Одессе переселенцы уязвимых категорий получают помощь от Фонда Ахметова В Одессе переселенцы уязвимых категорий получают помощь от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В работающем в Одессе гуманитарном хабе "ВПО Украины" продолжается выдача продовольственной помощи. Фонд Рината Ахметова передал хабу тысячу наборов с продуктами первой потребности для переселенцев наиболее уязвимых категорий.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В продуктовый набор входят: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU

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Одесса Гуманитарная помощь
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