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В Одесі переселенці пільгових категорій з Волноваського району отримують допомогу від Фонду Ахметова

Фото: В Одесі переселенці пільгових категорій з Волноваського району отримують допомогу від фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

До Одеси через бойові дії евакуювалося чимало людей. У хабі для переселенців з Волноваського району "Пліч-о-пліч" тривають видачі допомоги від Фонду Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Її можуть отримати ВПО пільгових категорій, які зареєстровані у цьому хабі. А саме:  

  • пенсіонери, 
  • люди з інвалідністю,
  • родини з дітьми під опікою,
  • матері-одиначки,
  • багатодітні сім'ї, 
  • малозабезпечені родини.

У складі кожного продуктового набору: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України понад 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

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ОдесаРінат АхметовВнутрішньо переміщені особи