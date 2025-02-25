В Одесі переселенці пільгових категорій з Волноваського району отримують допомогу від Фонду Ахметова

Її можуть отримати ВПО пільгових категорій, які зареєстровані у цьому хабі. А саме:

пенсіонери,

люди з інвалідністю,

родини з дітьми під опікою,

матері-одиначки,

багатодітні сім'ї,

малозабезпечені родини.

У складі кожного продуктового набору: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України понад 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.