В Одессе переселенцы льготных категорий из Волновахского района получают помощь от Фонда Ахметова

Ее могут получить ВПЛ льготных категорий, которые зарегистрированы в этом хабе. А именно:

пенсионеры,

люди с инвалидностью,

семьи с детьми под опекой,

матери-одиночки,

многодетные семьи,

малообеспеченные семьи.

В составе каждого продуктового набора: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.