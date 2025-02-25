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В Одессе переселенцы льготных категорий из Волновахского района получают помощь от Фонда Ахметова

Фото: В Одессе переселенцы льготных категорий из Волновахского района получают помощь от фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

В Одессу из-за боевых действий эвакуировалось немало людей. В хабе для переселенцев из Волновахского района "Бок о бок" продолжаются выдачи помощи от Фонда Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Ее могут получить ВПЛ льготных категорий, которые зарегистрированы в этом хабе. А именно:

  • пенсионеры,
  • люди с инвалидностью,
  • семьи с детьми под опекой,
  • матери-одиночки,
  • многодетные семьи,
  • малообеспеченные семьи.

В составе каждого продуктового набора: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.

 

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