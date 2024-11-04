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В Одесі переселенці з Бахмутської громади отримують проднабори від Фонду Ахметова

Понеділок 04 листопада 2024 16:05
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В Одесі переселенці з Бахмутської громади отримують проднабори від Фонду Ахметова Фото: в Одесі переселенці з Бахмутської громади отримують проднабори від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Дедалі більше людей евакуюються з прифронтової Донецької області, чимало з них знаходять прихисток в Одесі. Для вимушених переселенців із Бахмутщини Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів. Видачі здійснюються у хабі "З Бахмутом у серці", який працює в Одесі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"З Фондом Ріната Ахметова ми співпрацюємо не вперше. Велика подяка за допомогу — не тільки від Бахмутської міської ради та осередку підтримки бахмутян, а від усіх переселенців. Це дуже необхідно", - говорить Роман, волонтер, очільник осередку підтримки бахмутян в Одесі.

У складі кожного набору продукти найпершої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми «Рінат Ахметов — Порятунок життів».

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

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Рінат Ахметов Одеса
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