В Одессе переселенцы из Бахмутской общины получают проднаборы от Фонда Ахметова

Все больше людей эвакуируются из прифронтовой Донецкой области, многие из них находят убежище в Одессе. Для вынужденных переселенцев из Бахмутщины Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов. Выдачи производятся в хабе "С Бахмутом в сердце", который работает в Одессе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"С Фондом Рината Ахметова мы сотрудничаем не впервые. Большая благодарность за помощь — не только от Бахмутского городского совета и центра поддержки бахмутян, а от всех переселенцев. Это очень необходимо", - говорит Роман, волонтер, руководитель центра поддержки бахмутян в Одессе.

В составе каждого набора продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.