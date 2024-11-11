В Одесі переселенці з Бахмутщини отримують проднабори від Фонду Ахметова

Для вимушених переселенців із Бахмутської громади, які тепер мешкають в Одесі, Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів. Отримати допомогу можна у місцевому гуманітарному хабі "З Бахмутом у серці".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Зазначається, що до складу кожного набору входять продукти найпершої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.