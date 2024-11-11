В Одессе переселенцы из Бахмутщины получают проднаборы от Фонда Ахметова

Для вынужденных переселенцев из Бахмутской общины, которые сейчас проживают в Одессе, Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов. Получить помощь можно в местном гуманитарном хабе "С Бахмутом в сердце".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
Отмечается, что в состав каждого набора входят продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.