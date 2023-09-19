В Одесі в одному з будинків щоранку включають гімн Росії (відео)

В Одесі в одному з будинків щоранку включають гімн Росії. Місцеві жителі наголошують, що поліція абсолютно не реагує.

Про це кричущий інцидент під час війни України з РФ повідомив журналіст, громадський активіст Костянтин Андріюк у своєму Telegram -каналі.

Хто слухає в Одесі гімн Росії

Місцеві жителі повідомляють, що гімн країни-агресора вмикають на вул. Прохорівська 39/41, заїзд з Прохорівського провулка, секція А, 17 поверх, квартира 73.

Як розповіли жителі цього будинку, любителі "руского міра", які живуть за вказаною адресою, регулярно на всю гучність слухають гімн РФ.

Також наголошується, що ця інформація відповідає дійсності, люди зверталися на 102, але поліція чомусь не реагує та каже, що "це приватна власність".

Що світить любителям "руского міра"

Зазначимо, що це правопорушення регулює ст. 436-1 ККУ (Розповсюдження комуністичної, нацистської символіки, пропаганда комуністичного режиму тощо). Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.