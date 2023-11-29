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В Одесі мобілізованим виплатять одноразову допомогу: про яку суму йдеться

Фото: В Одесі мобілізовані отримають гроші (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі мобілізованим громадянам виплатять одноразову грошову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Одеську міськраду, яка ухвалила це рішення.

Які будуть виплати

Одноразова виплата становитиме 20 тисяч гривень. За таке рішення в Одесі на засіданні міськради проголосував 41 депутат.

Зокрема, ця виплата проводитиметься у рамках затвердженої сьогодні міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення Одеси на 2024-2026 роки.

Список документів, які потрібно надати мобілізованим для отримання допомоги, ще не визначили. Про це повідомлять трохи згодом.

Мобілізацію в Україні буде змінено

Український уряд планує змінити порядок мобілізації в країні, спробувати зберегти боєздатність після майже двох років війни з Росією.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов про зміни в мобілізації буде оголошено вже цього тижня. При цьому Україна планує використати комерційні рекрутингові компанії. Це має допомогти провести більш цілеспрямований заклик та поповнення рядів призовників.

Крім того, використання таких компаній має запевнити призовників у тому, що вони виконуватимуть ролі, що відповідають їхнім навичкам, а не просто відправлятимуть на фронт.

"Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності... Тепер у нас є новий міністр із новим підходом", - сказав Данілов.

Секретар РНБО розповів, що співпраця планується із двома найбільшими кадровими компаніями України. Вони разом працюватимуть над тим, щоб виявляти людей, які бажають допомагати армії, проте не хочуть бути на фронті.

Раніше ми писали про те, чи може поліція затримувати чоловіків, якщо вони перебувають у базі розшуку ТЦК.

Читайте також, яке нововведення розв'яже поліції руки.

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