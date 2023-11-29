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В Одессе мобилизованным выплатят единоразовую помощь: о какой сумме речь

Фото: В Одессе мобилизованные получат деньги (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе мобилизованным гражданам выплатят единоразовую денежную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Одесский горсовет, который принял это решение.

Какие будут выплаты

Единоразовая выплата составить 20 тысяч гривен. За такое решение в Одессе на заседании горсовета проголосовал 41 депутат. 

В частности, эта выплата будет проводиться в рамках утвержденной сегодня городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи уязвимым слоям населения Одессы на 2024-2026 годы.

Список документов, которые необходимо предоставить мобилизованным для получения помощи, еще не определили. Об этом сообщат немного позже.

Мобилизация в Украине будет изменена

Украинское правительство планирует изменить порядок мобилизации в стране, при этом попытаться сохранить боеспособность после почти двух лет войны с Россией.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов об изменениях в мобилизации будет объявлено уже на этой неделе. При этом Украина планирует использовать коммерческие рекрутинговые компании. Это должно помочь провести более целенаправленный призыв и пополнение рядов призывников.

Кроме того, использование таких компаний должно заверить призывников в том, что они будут выполнять роли, соответствующие их навыкам, а не просто отправлять на фронт.

"Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другие виды деятельности... Теперь у нас есть новый министр с новым подходом", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, что сотрудничество планируется с двумя крупнейшими кадровыми компаниями Украины. Они вместе будут работать над тем, чтобы выявлять людей, желающих помогать армии, однако не хотят быть на фронте.

Ранее мы писали о том, может ли полиция задерживать мужчин, если они находятся в базе розыска ТЦК.

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допомога арміїМобилизация в Украине