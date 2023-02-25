В Одесі готуються до відкриття МакДональдсу: названо терміни

Коли планується відкриття

В Telegram-каналі одеського видання Думская, зазначається, що ресторан може запрацювати вже в березні-квітні.

"Мак відкриється в... За даними "Думської", МакДональдс в Одесі може відкритися у березні-квітні. Нині у фаст-фуд активно набирають персонал. Чекаєте?" - говориться в повідомленні.

Які ресторани можуть запрацювати

Згідно з даними, вказаними на сайті ресторану, запрацювати можуть майже половина закладів міста. А саме "маки" на:

проспекті Добровольського, 116а

Червоному провулку, 1

вулиці Пантелеймонівській, 17б

площі Незалежності, 1

Скриншот

Всього до війни в Одесі працювало 9 ресторанів. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вся мережа МакДональдс була закрита.

Восени 2022 року частина ресторанів відновила свою діяльність - відкрилися заклади у Києві, Львові та інших містах.