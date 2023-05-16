В Одесі двійнята отруїлися овочами з "Привозу": допомогу надала лікарка з OLX

В Одесі чотирирічні двійнята померли внаслідок отруєння . За попередніми даними, діти їли овочі з місцевого базару, проте згодом їм стало зле. Мама дітей викликала швидку, але лікарі не змогли врятувати дітей.

Про це розповіли на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Детальніше про інцидент

14 травня до Одеського управління поліції зателефонував лікар швидкої допомоги. Він повідомив, що констатував смерть двох дітей чотирирічного віку: двійнят Кирила та Кіри Ткаченко.

Як передає джерело видання "Антикор", мама двійнят напередодні придбала на "Привозі" овочі, які діти з'їли ввечері. Після цього в них почався біль у животі та блювота.

Жінка викликала лікарку, яку знайшла за оголошенням в інтернеті. Вона вколола дітям препарат "Церукал", після чого блювота припинилася.

Скриншот: od.npu.gov.ua

Вночі хлопчик попросив маму допомогти йому дійти до туалету. Жінка помітила, що він ледь іде, тому викликала швидку допомогу. Приблизно 5-7 хвилин вона очікувала на приїзд лікарів, тримаючи сина на руках. За кілька хвилин до приїзду медиків, дитина перестала дихати.

Дівчинку Кіру "швидка" забрала до лікарні, де вона померла через сім годин. Лікарі констатували смерть за причиною "отруєння невідомою речовиною".

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про неналежне виконання обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Якщо вину лікарки справді буде доведено, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Скриншот: od.npu.gov.ua